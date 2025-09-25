(16) 99963-6036
quinta, 25 de setembro de 2025
Região

Traficante é preso em flagrante no bairro Nova Itirapina

25 Set 2025 - 07h49Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viatura Itirapina - Viatura Itirapina -

Na tarde desta quarta-feira (24), policiais militares da 2ª Companhia do 37º BPM/I, realizaram mais uma ação contra o tráfico de drogas em Itirapina.

Durante patrulhamento ostensivo e preventivo no bairro Nova Itirapina, a equipe de radiopatrulha desconfiou da atitude suspeita de um indivíduo já conhecido nos meios policiais.

Na abordagem, após diligências, foi constatado que o suspeito comercializava drogas na região. Em seguida, os policiais localizaram o imóvel onde os entorpecentes estavam escondidos. No interior da residência, foram apreendidos 18 invólucros de cocaína, devidamente embalados e prontos para a venda.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico, sendo conduzido à Delegacia de Polícia, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

 

Leia Também

Centro Cultural de Ibaté recebe Festival Afrobrasileiro “Raízes que Vêm de Longe”
Região11h25 - 25 Set 2025

Centro Cultural de Ibaté recebe Festival Afrobrasileiro “Raízes que Vêm de Longe”

"Sem motivo algum, ele esfaqueou a idosa várias vezes", diz delegado sobre crime em Dourado
Crime brutal 18h48 - 24 Set 2025

"Sem motivo algum, ele esfaqueou a idosa várias vezes", diz delegado sobre crime em Dourado

Colisão entre caminhões deixa uma pessoa gravemente ferida na Washington Luís
Matão 15h39 - 24 Set 2025

Colisão entre caminhões deixa uma pessoa gravemente ferida na Washington Luís

Mulher é morta a facadas em Dourado; suspeito é preso pela PM
Região14h34 - 24 Set 2025

Mulher é morta a facadas em Dourado; suspeito é preso pela PM

Motorista perde a vida após colisão traseira na Washington Luís
Catanduva09h01 - 24 Set 2025

Motorista perde a vida após colisão traseira na Washington Luís

Últimas Notícias