Traficante é preso em flagrante no bairro Nova Itirapina

Viatura Itirapina -

Na tarde desta quarta-feira (24), policiais militares da 2ª Companhia do 37º BPM/I, realizaram mais uma ação contra o tráfico de drogas em Itirapina.

Durante patrulhamento ostensivo e preventivo no bairro Nova Itirapina, a equipe de radiopatrulha desconfiou da atitude suspeita de um indivíduo já conhecido nos meios policiais.

Na abordagem, após diligências, foi constatado que o suspeito comercializava drogas na região. Em seguida, os policiais localizaram o imóvel onde os entorpecentes estavam escondidos. No interior da residência, foram apreendidos 18 invólucros de cocaína, devidamente embalados e prontos para a venda.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico, sendo conduzido à Delegacia de Polícia, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

