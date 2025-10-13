(16) 99963-6036
segunda, 13 de outubro de 2025
Região

Traficante de drogas é preso em flagrante em Analândia

Suspeito admitiu estar comercializando entorpecentes e autorizou a entrada da equipe em sua casa, onde a polícia encontrou vários entorpecentes 

13 Out 2025 - 18h42Por Da redação
A Polícia Militar  realizou mais uma importante prisão em flagrante por tráfico de drogas, no município de Analândia.

Durante patrulhamento pelo bairro Jardim das Laranjeiras, a equipe avistou um indivíduo saindo de um terreno ao fundo de uma residência. O homem foi abordado e, em revista pessoal, os policiais encontraram dois eppendorfs contendo cocaína.

O abordado confessou ter acabado de comprar a droga de um indivíduo conhecido residente no imóvel. Diante da informação, os policiais deslocaram-se até a residência, onde abordaram o morador com quem foram localizados seis eppendorfs idênticos aos entregues ao viciado.

Questionado, o morador admitiu estar comercializando entorpecentes e autorizou a entrada da equipe em sua casa. Durante as buscas, foi localizada uma pochete contendo drogas e dinheiro, totalizando 105 eppendorfs de cocaína (0,075 kg); 1 porção de maconha (0,040 kg); R$ 507,45 em espécie;
1 telefone celular.
 

