Trabalho de recape em Ibaté continua na região do Jardim Cruzado

O trabalho de recapeamento que está sendo feito pela Prefeitura de Ibaté em várias ruas da cidade, desde o final de julho, está sendo executado nesta semana nos bairros Jardim Cruzado e no Jardim Encanto do Planalto.

Quarteirões das ruas Itirapina (esquina Rua Matão) e Rua Rincão no Jardim Cruzado já foram recapeadas e o trabalho agora está sendo feito no Jardim Encanto do Planalto, com o recape das ruas Angelo Monte (esquina Rua São Carlos), Rua Luiz Piccinin (esquina Rua João Fassini).

Com investimento de R$ 1.306.500,00, recursos próprios da Prefeitura, o trabalho de recapeamento começou pela Avenida São João, desde seu início no Distrito Industrial até o pontilhão do Cruzado.

O cronograma de trabalho feito pela Prefeitura em parceria com a empresa Sólida Pavimentação e Terraplanagem Ltda., vencedora do processo licitatório, prevê que as Ruas Felício Ibelli e Paschoal Ibelli, na Vila Bandeirantes serão as próximas a ter o recape. Na sequência estão a Avenida Antonio Guaraty (Jardim Icaraí), Rua Pedro Ramos da Silva (Residencial Mariana) e Rua Salvador Trinta (Vila Tamoio).

Em um total de cerca de 4,5 km de recapeamento, vias de outros bairros de Ibaté também estão programadas para receber o recape. São elas:

Rua Santa Iria - Vila Santa Terezinha ;

; Rua Salve Zecchin, Rua Aniello Guisepe Pepo de Cápua, e Rua Antonio Valério - Jardim Menzani ;

; Rua Visconde de Pelotas - Centro ;

; Rua José Juquita Rodrigues, Rua André Donatoni, Pontilhão (sentido rodovia), Pontilhão (sentido centro), Pontilhão (Rotatória Próx. Rua Guerino Perucchi) e Pontilhão (Rotatória Próx. Rua Sta. Íria) - Encanto do Planalto;

Rua Floriano Peixoto e Rua Rio de Janeiro (acesso a Rod. Washington Luis) - Conj. Habit. Pedro Riccó da Silva.

