Trabalhador morre prensado por esteira em unidade da Cutrale

Viatura da PM deixando o local - Crédito: Flávio Fernandes

Um grave acidente de trabalho resultou na morte de um funcionário na manhã desta quarta-feira (17), na Unidade 1 da empresa Cutrale, localizada no bairro do Melhado, em Araraquara.

De acordo com as primeiras informações, o trabalhador foi prensado por uma esteira dentro da unidade industrial, situada na Rua Capitão José Sabino Sampaio. A vítima, cuja identidade ainda não foi divulgada, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Equipes da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu, juntamente com socorristas internos da empresa, foram acionadas rapidamente, mas ao chegarem encontraram o homem já sem sinais vitais.

A Polícia Militar esteve presente para preservar a cena do acidente até a chegada da equipe da perícia técnica. O corpo foi removido e será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara, onde passará por exames necroscópicos.

A Polícia Civil já iniciou um inquérito para apurar as circunstâncias e eventuais responsabilidades no acidente.

NOTA DA EMPRESA

"A Cutrale comunica, com pesar, a ocorrência de um acidente no interior da fábrica em Araraquara. Infelizmente o funcionário que se envolveu neste acidente veio a falecer antes mesmo de ser socorrido.,

As causas do acidente estão sendo apuradas internamente, sendo que o local está sendo periciado pela polícia científica, ficando a empresa à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários.

A Cutrale lamenta profundamente o ocorrido e prestará toda a assistência possível aos familiares e demais funcionários neste momento tão difícil para todos."

