(16) 99963-6036
quinta, 26 de marÃ§o de 2026
CorumbataÃ­

Trabalhador morre apÃ³s trator tombar e afundar em tanque de lama

26 Mar 2026 - 07h54Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Trabalhador morre apÃ³s trator tombar e afundar em tanque de lama - CrÃ©dito: Grupo Rio Claro CrÃ©dito: Grupo Rio Claro

Um trabalhador de 27 anos morreu após um grave acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira (25) em uma mineradora situada em uma fazenda na zona rural de Corumbataí (SP).

A vítima foi identificada como Vitor Gabriel da Mota. Conforme consta no boletim de ocorrência, ele operava um trator de esteira da marca Komatsu quando, durante uma manobra, o equipamento acabou tombando e caiu em um tanque de lama, ficando parcialmente submerso.

Após o acidente, o operador permaneceu dentro da cabine do trator e conseguiu manter contato com as equipes de resgate por rádio por cerca de três horas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e contou com o apoio de mergulhadores na tentativa de retirada do maquinário. Durante a operação, uma retroescavadeira foi utilizada para puxar o trator, mas o cabo de aço se rompeu, fazendo com que o veículo afundasse ainda mais.

Mesmo com as dificuldades, o trabalhador continuou se comunicando com os socorristas durante parte do resgate. No entanto, após aproximadamente três horas, ele passou a apresentar dificuldade na fala e o contato foi interrompido, possivelmente em razão da falta de oxigênio.

A ocorrência foi acompanhada pela Polícia Civil, com apoio da perícia do Instituto de Criminalística. O corpo da vítima permaneceu no interior da cabine, que ficou submersa e completamente vedada.

Leia TambÃ©m

Carreta tomba na Washington LuÃ­s
Rio Preto 06h07 - 26 Mar 2026

Carreta tomba na Washington LuÃ­s

Prefeitura de IbatÃ© realiza desvio de rede de Ã¡gua para continuidade de obra de passarela no Jardim Bandeirantes
RegiÃ£o16h20 - 25 Mar 2026

Prefeitura de IbatÃ© realiza desvio de rede de Ã¡gua para continuidade de obra de passarela no Jardim Bandeirantes

Lula batiza primeiro caÃ§a Gripen produzido no Brasil
RegiÃ£o14h32 - 25 Mar 2026

Lula batiza primeiro caÃ§a Gripen produzido no Brasil

FuncionÃ¡rio ameaÃ§a colegas com facÃ£o em churrascaria na Washington LuÃ­s
Itirapina13h25 - 25 Mar 2026

FuncionÃ¡rio ameaÃ§a colegas com facÃ£o em churrascaria na Washington LuÃ­s

Ciclista morre apÃ³s ser atingido por carro na Rodovia SP-330
Araras06h06 - 25 Mar 2026

Ciclista morre apÃ³s ser atingido por carro na Rodovia SP-330

Ãšltimas NotÃ­cias