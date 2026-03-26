Trabalhador morre apÃ³s trator tombar e afundar em tanque de lama

CrÃ©dito: Grupo Rio Claro

Um trabalhador de 27 anos morreu após um grave acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira (25) em uma mineradora situada em uma fazenda na zona rural de Corumbataí (SP).

A vítima foi identificada como Vitor Gabriel da Mota. Conforme consta no boletim de ocorrência, ele operava um trator de esteira da marca Komatsu quando, durante uma manobra, o equipamento acabou tombando e caiu em um tanque de lama, ficando parcialmente submerso.

Após o acidente, o operador permaneceu dentro da cabine do trator e conseguiu manter contato com as equipes de resgate por rádio por cerca de três horas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e contou com o apoio de mergulhadores na tentativa de retirada do maquinário. Durante a operação, uma retroescavadeira foi utilizada para puxar o trator, mas o cabo de aço se rompeu, fazendo com que o veículo afundasse ainda mais.

Mesmo com as dificuldades, o trabalhador continuou se comunicando com os socorristas durante parte do resgate. No entanto, após aproximadamente três horas, ele passou a apresentar dificuldade na fala e o contato foi interrompido, possivelmente em razão da falta de oxigênio.

A ocorrência foi acompanhada pela Polícia Civil, com apoio da perícia do Instituto de Criminalística. O corpo da vítima permaneceu no interior da cabine, que ficou submersa e completamente vedada.

Leia TambÃ©m