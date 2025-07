Trabalhador morre após sofrer queda e ser atacado por abelhas

Redes sociais -

Um trabalhador de 39 anos morreu após sofrer um grave acidente de trabalho na tarde desta segunda-feira (14), nas dependências de uma fábrica de ração, em Matão (SP). A vítima foi identificada como Vinicius Batista Crespo e exercia a função de macariqueiro.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem operava uma plataforma em uma área elevada da unidade industrial quando caiu de uma altura de cerca de seis metros. Durante a queda, foi atacado por um enxame de abelhas. Ele foi prontamente socorrido pelas equipes de emergência da própria empresa e encaminhado ao Hospital Carlos Fernando Malzoni, já inconsciente.

Segundo informações médicas, Vinicius chegou ao hospital em parada cardiorrespiratória, apresentando um trauma profundo na região frontal do crânio, com afundamento ósseo de aproximadamente seis centímetros, fratura nasal, hematomas ao redor do olho e múltiplas picadas de abelha no tórax e braços. Apesar dos esforços da equipe médica, que realizou 15 ciclos de reanimação, a vítima não resistiu aos ferimentos.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara e deverá ser trasladado nesta quarta-feira (16) para São Gonçalo, no Rio de Janeiro, onde ocorrerão o velório e o sepultamento durante a tarde.

A Polícia Civil esteve no local e aguarda os laudos da perícia para apurar as circunstâncias exatas do acidente.

