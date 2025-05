Trabalhador morre após ser atingido por árvore em Itirapina

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Árvore que teria caido sobre a vítima - Crédito: SCA

Um homem de 41 anos morreu na manhã da última quarta-feira (28) após ser atingido por uma árvore durante trabalho em uma fazenda no município de Itirapina.

A vítima, identificada como Julio dos Santos Lopes, era funcionário de uma empresa terceirizada contratada para o corte de árvores na propriedade. Segundo apuração do SCA, Julio estava acompanhado de outros trabalhadores no momento do acidente, quando foi atingido por uma árvore que caiu inesperadamente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro, mas Julio já chegou sem vida ao Hospital São José.

Natural da Bahia, o corpo de Julio deverá ser trasladado para seu estado de origem, onde será sepultado.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar as causas do acidente.

Leia Também