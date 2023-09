Trabalhador morre após acidente em empresa no Distrito Industrial de Ibaté

SIGA O SCA NO

Peça que a vítima manuseava; no detalhe Thiago -

Um trabalhador de 30 anos morreu na manhã desta quinta-feira (28) após sofrer um acidente na serralheria onde trabalhava, no Distrito Industrial de Ibaté.

Segundo informações, Thiago Gomes Brandão estaria testando um cilindro, quando o mesmo rompeu e arremessou a vítima à distância. O homem morreu antes da chegada do socorro.

A Polícia Científica compareceu no local e realizou a perícia. As causas do acidente serão apuradas.

A ocorrência foi atendida pela GM e Polícia Militar.

