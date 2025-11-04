TOR prende traficantes durante fiscalização a ônibus em Araraquara

Crédito: Divulgação

Durante uma fiscalização de rotina realizada na manhã de segunda-feira (3), por volta das 10h20, o Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) apreendeu 44 tijolos de cocaína, totalizando 47,47 quilos da droga, dentro de um ônibus interestadual que seguia de Cuiabá (MT) para São Paulo (SP). A ação aconteceu no quilômetro 273 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Araraquara.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, durante a entrevista com os passageiros, os policiais suspeitaram da atitude de um homem de 27 anos e uma mulher de 25, que apresentaram nervosismo e não souberam informar o destino nem o motivo da viagem.

Após vistoria nas bagagens identificadas pelas etiquetas, a equipe localizou uma mala contendo 22 tijolos de cocaína, pesando 23,555 quilos. Os dois foram presos em flagrante e levados à Delegacia de Plantão de Araraquara.

Durante os procedimentos na delegacia, uma etiqueta danificada foi encontrada entre os pertences dos suspeitos. A Polícia Rodoviária acionou uma segunda equipe do TOR, que interceptou o mesmo ônibus já no município de Rio Claro. Em uma nova busca, foram localizados mais 22 tijolos da droga, pesando 23,915 quilos.

No total, 47,47 quilos de cocaína foram apreendidos. O homem foi encaminhado à Cadeia Pública de Santa Ernestina, e a mulher, à Cadeia Pública de São Carlos.

A ocorrência foi registrada pelo 1º Pelotão da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), com apoio da concessionária Ecovias Noroeste Paulista.

Polícia Militar do Estado de São Paulo rumo aos 200 anos: protegendo vidas, garantindo a lei e promovendo a paz.

Leia Também