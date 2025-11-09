TOR prende traficante em Itirapina

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 29 anos foi preso por tráfico de drogas neste sábado (8), durante operação realizada pelo Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 217, sentido sul, em Itirapina.

A equipe abordou um veículo Volkswagen Fox na praça de pedágio, ocupado por dois homens, de 29 e 32 anos. Durante revista pessoal, os policiais localizaram com o passageiro uma sacola plástica contendo aproximadamente 69 eppendorfs de cocaína, seis porções de haxixe e um invólucro de flor de maconha.

O passageiro, de 29 anos, assumiu a propriedade dos entorpecentes. Ele já possui passagem anterior por tráfico de drogas. Já o motorista, de 32 anos, não tinha antecedentes criminais.

Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial de Rio Claro. O motorista foi ouvido e liberado. O passageiro permaneceu detido e a ocorrência segue em andamento.

