(16) 99963-6036
domingo, 09 de novembro de 2025
Região

TOR prende traficante em Itirapina

08 Nov 2025 - 22h32Por Erika
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
TOR prende traficante em Itirapina - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 29 anos foi preso por tráfico de drogas neste sábado (8), durante operação realizada pelo Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 217, sentido sul, em Itirapina.

A equipe abordou um veículo Volkswagen Fox na praça de pedágio, ocupado por dois homens, de 29 e 32 anos. Durante revista pessoal, os policiais localizaram com o passageiro uma sacola plástica contendo aproximadamente 69 eppendorfs de cocaína, seis porções de haxixe e um invólucro de flor de maconha.

O passageiro, de 29 anos, assumiu a propriedade dos entorpecentes. Ele já possui passagem anterior por tráfico de drogas. Já o motorista, de 32 anos, não tinha antecedentes criminais.

Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial de Rio Claro. O motorista foi ouvido e liberado. O passageiro permaneceu detido e a ocorrência segue em andamento.

Leia Também

Discussão entre duas mulheres termina com agressões em UPA da região
Que Barraco11h03 - 08 Nov 2025

Discussão entre duas mulheres termina com agressões em UPA da região

Luzes de Natal serão acesas em Ibaté no dia de 28 de novembro
Encantos de Natal:20h15 - 07 Nov 2025

Luzes de Natal serão acesas em Ibaté no dia de 28 de novembro

Adolescente revela em depoimento como tentou salvar a mãe que foi morta esfaqueada pelo padrasto
Tristeza e Desespero12h33 - 07 Nov 2025

Adolescente revela em depoimento como tentou salvar a mãe que foi morta esfaqueada pelo padrasto

Duas mortes em Leme deixam região em alerta contra febre maculosa
CARRAPATO ESTRELA 10h29 - 07 Nov 2025

Duas mortes em Leme deixam região em alerta contra febre maculosa

Mulher é assassinada a facadas pelo companheiro na frente dos filhos em Araraquara
Feminicídio22h49 - 06 Nov 2025

Mulher é assassinada a facadas pelo companheiro na frente dos filhos em Araraquara

Últimas Notícias