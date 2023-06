TOR prende "mula do tráfico" transportando 500 quilos de cocaína na rodovia Washington Luís

SIGA O SCA NO

Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) realizaram grande apreensão de drogas na noite desta terça-feira (13), no pedágio de Rio Claro, instalado na rodovia Washington Luís (SP-310).

Os PMs realizavam a Operação Impacto, quando suspeitaram do condutor de um Fiat Fiorino que fugiu ao perceber que seria abordado. Após perseguição, o carro foi parado na SP 191. O motorista foi identificado como C. F. da S., e durante uma vistoria veicular, os policiais encontraram quinze pacotes no compartimento de carga, totalizando 497,200 kg de cocaína.

Questionado sobre o ocorrido, o condutor afirmou ter sido contratado por um indivíduo conhecido pelo apelido de “Baiano” e que recebeu a droga na cidade de Araraquara (SP), com o objetivo de transportá-la até Diadema. Segundo ele, o valor acordado pelo serviço era de R$ 3.000,00.

Diante dos fatos apresentados, C. F. da S. foi preso em flagrante delito pela posse e transporte de drogas. O caso será encaminhado às autoridades competentes para as devidas investigações e procedimentos legais.

