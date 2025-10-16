(16) 99963-6036
quinta, 16 de outubro de 2025
Itirapina

TOR prende casal com produtos contrabandeados do Paraguai em operação na SP-225

16 Out 2025 - 05h25Por Da redação
TOR prende casal com produtos contrabandeados do Paraguai em operação na SP-225 - Crédito: Flavio Fernandes Crédito: Flavio Fernandes

Um casal foi detido na tarde desta quarta-feira (15) durante a Operação Impacto, na Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano (SP-225), em Itirapina, suspeito de envolvimento no crime de descaminho.

A equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) realizava fiscalização na praça de pedágio, no km 107, sentido leste, em conjunto com a Receita Federal, quando abordou um veículo VW/T-Cross. Durante vistoria, os policiais encontraram grande quantidade de produtos de origem estrangeira sem documentação fiscal.

Os ocupantes do carro informaram que haviam adquirido os itens no Paraguai e que os levariam para comercialização em Minas Gerais. A Receita Federal foi acionada e constatou que as mercadorias ultrapassavam o limite de isenção de cotas permitidas.

O veículo foi escoltado até a base do Policiamento Rodoviário de Corumbataí, onde foram apreendidas 835 mercadorias, entre vinhos importados, perfumes, equipamentos eletrônicos e artigos de pesca, avaliadas em R$ 136,6 mil.

O caso foi encaminhado à Polícia Federal de Araraquara, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante e instaurado inquérito. O carro e todos os produtos foram retidos pela Receita Federal.

