Tiroteio em baile funk deixa quatro baleados

Viatura da PM no local - Crédito: Flavio Fernandes

Na madrugada deste sábado (08), um tiroteio durante um baile funk no Clube Ascar, em Araraquara, deixou quatro pessoas feridas. O evento, que contava com uma banda ao vivo e a presença de um MC famoso, foi interrompido após uma briga generalizada próximo ao palco.

Testemunhas relataram que dois indivíduos teriam sacado armas e trocado tiros, mas o registro policial aponta que apenas um suspeito efetuou disparos contra a multidão. O tumulto gerou pânico entre os presentes, causando correria e desespero. A polícia não encontrou os responsáveis pelo evento e pela segurança do local.

Entre as vítimas, estão um segurança do evento, baleado na perna, e um jovem de 23 anos, que sofreu um tiro de raspão nas costas. Ambos receberam atendimento na UPA do Melhado, mas não tiveram o estado de saúde divulgado. Já um homem de 32 anos foi atingido próximo à clavícula e, em estado grave, precisou ser entubado na Santa Casa. Outra vítima, uma mulher de 27 anos, foi baleada na região do tórax, com possível perfuração no pulmão, e levada ao Hospital São Paulo, da Unimed.

A Polícia Militar, juntamente com equipes da Polícia Científica e Civil, esteve no local para atender à ocorrência e iniciar as investigações. O caso segue em apuração para identificar o autor dos disparos e esclarecer os detalhes do crime.

