Tio que emprestou carro a adolescente é solto pela Justiça

Local do acidente e criança no detalhe - Crédito: Alternativa

Saiba Mais Rincão Adolescente atropela três crianças; bebê de 1 ano morre e tio é preso por homicídio

Foi concedida liberdade provisória ao homem que emprestou seu carro a uma adolescente de 16 anos, envolvida em um atropelamento que resultou na morte de um bebê de 1 ano e 5 meses, na noite de sábado (12), em Rincão. A decisão da Justiça foi proferida, com a imposição de medidas cautelares.

O acidente aconteceu por volta das 19h30, na Avenida Lavieira Buono, no bairro Vila Fepasa. Segundo a Polícia Civil, a jovem, acompanhada do tio no banco do passageiro, perdeu o controle do veículo — um Ford Fiesta prata, ano 1998 — ao tentar estacionar próximo à sua casa. O carro subiu na calçada e atingiu três crianças que estavam no local.

Rhavy Gabriel da Silva Lira, de apenas 1 ano e 5 meses, foi socorrido pela mãe, mas não resistiu aos ferimentos. Outras duas meninas, de 5 e 10 anos, sofreram ferimentos leves.

Após o atropelamento, populares revoltados ameaçaram o tio e a adolescente, que deixaram o local e se refugiaram em casa. Ambos foram localizados posteriormente e conduzidos à Delegacia Seccional de Araraquara.

O homem foi autuado em flagrante por homicídio doloso, sob a justificativa de dolo eventual — quando se assume o risco de causar o resultado —, ao permitir que uma menor de idade e sem habilitação conduzisse seu veículo.

Em depoimento, o suspeito relatou que a sobrinha havia pedido para aprender a dirigir e que ele permitiu, mesmo ciente da idade da jovem. Ainda segundo seu relato, ele tentou acionar o freio de mão no momento do acidente, mas a manobra foi insuficiente para evitar o atropelamento.

Na decisão judicial, o juiz destacou que o homem permaneceu com a adolescente no momento da condução e tentou intervir, mas diante das ameaças de moradores, ambos deixaram o local sem prestar socorro. O réu alegou ainda não ter conseguido usar o celular para pedir ajuda.

Leia Também