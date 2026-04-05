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domingo, 05 de abril de 2026
Ibaté

Tio e sobrinha se envolvem em briga com agressões em via pública

05 Abr 2026 - 13h08Por Da redação
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Guarda Municipal Ibaté - Crédito: Maycon MaximinoGuarda Municipal Ibaté - Crédito: Maycon Maximino

Uma discussão entre familiares terminou em agressões físicas na noite deste sábado (4), no bairro Santa Terezinha, em Ibaté. O caso foi registrado como lesão corporal e vias de fato, segundo informações do boletim de ocorrência.

De acordo com o registro policial, uma mulher de 28 anos relatou que estava em via pública, em frente à sua residência, quando avistou seu tio, um homem de 44 anos, passando pela rua. Ela teria chamado o familiar para tirar satisfações após comentários que ele supostamente teria feito sobre ela a outros parentes.

Durante a discussão, segundo o relato da mulher, o homem teria desferido um tapa em seu rosto, fazendo com que ela caísse ao chão. Ainda conforme a versão apresentada, ela teria recebido chutes enquanto estava caída e, em seguida, o agressor teria arremessado uma bicicleta contra ela. As agressões só teriam cessado após a intervenção de uma vizinha, que acionou a Guarda Municipal.

Já o homem, em sua versão aos agentes, afirmou que a sobrinha teria iniciado a discussão e partido para cima dele tentando agredi-lo. Ele declarou que reagiu apenas com um tapa para se defender, negando ter dado chutes ou arremessado qualquer objeto.

A Guarda Municipal foi acionada para atender a ocorrência e localizou o homem em sua residência, situada em frente ao imóvel da mulher. Ambos foram encaminhados ao Hospital Municipal de Ibaté para atendimento médico preventivo.

O caso foi registrado no plantão policial e será investigado pelas autoridades competentes.

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