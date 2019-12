Crédito: Divulgação

A terceira semana do “Natal de Luzes e Sons Ibaté 2019” foi um sucesso! Um grande público da cidade e região superlotou a Praça Central para assistir as apresentações que fizeram parte da programação.

Na quinta-feira (12), subiram ao palco os membros do Coral Acorde de Jerusalém da Assembléia de Deus do Belém. Na sexta-feira (13), a programação contou com a apresentação do grupo “Samah Coral”, do Programa Astros do SBT.

O cantor Junior Karrerah, que participou do Shadow Brasil no Programa do Raul Gil, deu um verdadeiro show ao interpretar todos os ritmos e fazer imitações de artistas consagrados como Fafá de Belém, Ana Carolina, Elba Ramalho, Louis Armstrong, Edith Piaf, Alcione entre outros.

O público foi ao delírio quando Karrerah deixou o palco para cantar no meio da platéia. “Quem me colocou aqui foram vocês e, por isso, gosto de cantar no meio do povo”, comentou.

Para fechar a programação da terceira semana, no domingo aconteceu a apresentação da “Orquestra Popular Vem Cá”. Com 35 integrantes, a orquestra tem como maestros Lourival Lourenço Júnior e Jackeline Rizzo e foi formada em janeiro de 2017 por uma iniciativa de um grupo ligado à Escola de Música Vem Cá. Após integrar o Orquestrando São Paulo e Orquestrando o Brasil recebeu um importante apoio do maestro João Carlos Martins e de toda sua equipe, além do curso vinculado também ao SESI.

“Agradeço toda a população de Ibaté e da região por prestigiarem mais uma semana, o nosso Natal de Luzes e Sons que continua no próximo final de semana. Venham vivenciar o clima natalino em nossa cidade e passar momentos de alegria e descontração com seus familiares e amigos”, convidou.

