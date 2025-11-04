Tentativa de furto é registrada em ambulatório municipal de Ibaté

Um homem tentou furtar o ambulatório municipal Doutor Ivo Morganti, localizado na Rua Conde do Pinhal, no Centro de Ibaté, por volta da 1h da madrugada desta terça-feira (4).
De acordo com o boletim de ocorrência, um vigilante de 30 anos, funcionário de uma empresa terceirizada, foi acionado após o disparo do alarme do prédio. Ao chegar ao local, ele encontrou um indivíduo dentro do ambulatório.
O suspeito, ao perceber a presença do vigilante, tentou fugir, mas acabou sendo alcançado, dando início a uma breve luta corporal. Durante o confronto, o homem conseguiu escapar antes da chegada da equipe de apoio.
A perícia foi solicitada, pois o invasor arrombou duas portas, quebrou um vidro e danificou outra estrutura metálica para entrar nas salas do prédio. Apesar dos danos materiais, nada foi levado.
O caso foi registrado como furto qualificado tentado, e a ocorrência será encaminhada à Delegacia de Polícia de Ibaté, que dará continuidade às investigações para identificar o autor.