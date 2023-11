Temporal causa estragos e transtornos em Araraquara

No Centro, houve quedas de árvores e os semáforos ficaram inoperantes. Várias ruas ficaram no escuro. A Guarda Municipal interditou o trânsito em alguns pontos da rua Gonçalves Dias. O trânsito foi desviado para as ruas Nove de Julho e São Bento. Já na Avenida Luis Alberto esquina com a Rua Emílio Ribas na Fonte Luminosa, uma árvore de grande porte caiu. O poste e a fiação foram derrubados.

Homens do Corpo de Bombeiros trabalharam para remover a árvore que obstruía a passagem de veículos no local. Os semáforos ficaram inoperantes, vários pontos da cidade estão sem energia elétrica e diversas árvores sofreram queda em vários locais.

A Via Expressa, embaixo do TCI (Terminal Central de Integração), registrou alagamentos. Na avenida Francisco Vaz Filho, vários pontos ficaram alagados e carros que tentaram passar sofreram pane.

Na Vila Xavier, na Avenida Padre Antônio Cesarino com a Rua Almirante Tamandaré, uma floricultura acabou ficando destruída diante da grande quantidade de granizo no sombrite. Parte do telhado também cedeu com o forte vento.

A Defesa Civil orienta que a população evite sair de casa durante tempestades. Se precisar sair, deve se abrigar em locais seguros, longe de árvores e postes.



Fonte: Araraquara Agora

Uma forte tempestade atingiu Araraquara na tarde desta quinta-feira (9). A Defesa Civil emitiu um alerta de que a chuva teria raios, ventos fortes e também possibilidade de chover granizo em alguns pontos.