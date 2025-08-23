(16) 99963-6036
sábado, 23 de agosto de 2025
Região

Tecnologia e fiscalização ampliam autuações do DER-SP por evasão de pedágio

Monitoramento eletrônico e operação conjunta elevam efetividade das ações contra essa prática ilegal nas praças da Eixo SP

23 Ago 2025 - 09h29Por Da redação
Praça de Pedágio - Crédito: divulgaçãoPraça de Pedágio - Crédito: divulgação

A aplicação de multas por evasão de pedágio nas rodovias sob gestão da Eixo SP Concessionária de Rodovias vem registrando aumento nos últimos meses. Entre fevereiro e julho, o número de autuações emitidas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) cresceu mais de 200%. Somente nos últimos dois meses, foram aplicadas mais de 3,5 mil multas.

O objetivo da operação é coibir uma prática ilegal que compromete os investimentos realizados na malha viária e coloca em risco a segurança dos usuários. A evasão de pedágio é classificada como infração grave pelo Código de Trânsito Brasileiro (artigo 209), sujeita a multa de R$ 195,23 e acréscimo de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Para identificar os infratores, todas as 21 praças de pedágio da Eixo SP contam com o sistema Nevada, tecnologia equipada com câmeras inteligentes que registram imagens em 360 graus de todos os veículos em passagem. O funcionamento é automático. Assim que o veículo entra na área de cobrança, câmeras registram a placa e a situação do semáforo de pedágio. Se houver passagem com sinal vermelho e o sistema não identificar um TAG válido, a imagem é enviada automaticamente ao DER-SP para emissão do auto de infração.

Além disso, o sistema Nevada também detecta outras irregularidades como placas encobertas, adulteradas ou ausentes, acionando a Polícia Rodoviária para as medidas cabíveis.

