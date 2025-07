Tecnologia de pesagem em movimento é implantada na Rodovia Washington Luís

A Ecovias Noroeste Paulista está implantando, na rodovia 264 da Rodovia Washington Luís (SP-310), pista sul (sentido interior-capital), em Araraquara (SP), uma tecnologia de Pesagem em Movimento na Velocidade da Via, conhecida como HS-WIM (High Speed Weigh-in-Motion ). A inovação permite a fiscalização remota do excesso de carga em veículos comerciais com alta precisão e sem necessidade de parada, representando um avanço significativo para a mobilidade e a segurança nas rodovias do Estado de São Paulo.

O cronograma da obra contempla a instalação de sensores de alta precisão no pavimento e um pórtico equipado com câmeras inteligentes, capazes de identificar o modelo, a quantidade de eixos, a placa e o tipo do caminhão ou ônibus que trafega pela rodovia. O sistema passa por um período de testes de, aproximadamente, seis meses antes de entrar em operação.

O grande diferencial do HS-WIM é a capacidade de pesar, automaticamente, todos os veículos em movimento, com tempo médio de leitura de 1,2 segundo por veículo. Isso otimiza o processo de fiscalização sem comprometer a fluidez do tráfego, transformando algo que é, tradicionalmente, moroso em uma operação altamente eficaz.

A pesagem diretamente na pista elimina a necessidade de desvios, pátios ou balanças físicas, contribuindo para o aumento da fluidez e da segurança na rodovia. Os resultados positivos se estendem também ao meio ambiente: estudos preliminares indicam uma redução de até 20% na emissão de gases de efeito estufa, como resultado da diminuição nas paradas e acelerações constantes aplicadas nas balanças aplicadas.

Avanço tecnológico

A instalação do HS-WIM em Araraquara representa mais um passo importante da Ecovias Noroeste Paulista rumo à modernização das rodovias do interior paulista, com ganhos relevantes para toda a cadeia logística, para os usuários da via e para o meio ambiente.

A venda é pioneira na implantação do Pedágio Eletrônico Free Flow no Estado de São Paulo. Baseado em pórticos com câmeras, antenas e sensores, o sistema permite que os veículos passem pelas áreas de pedágio sem precisar parar ou reduzir a velocidade. Atualmente, dois pontos operam com essa tecnologia: na milha 179 da Rodovia Laurentino Mascari, em Itápolis, e na milha 110 da Rodovia Carlos Tonanni, em Jaboticabal. O pagamento é automático para veículos com TAG válido. Para os demais, é possível sair em até 30 dias pelos canais digitais da entrega: site , aplicativo Ecovias Noroeste Paulista ou WhatsApp (0800-326-3663).

Desde junho de 2024, a encomenda também disponibiliza a tecnologia SOS.ECO.BR , que permite aos motoristas solicitar socorro diretamente do celular, sem precisar sair do veículo. Desenvolvida em parceria com a TIM, uma ferramenta ampliou a cobertura de rede nas rodovias, especialmente em áreas que antes não contavam com sinal de voz ou dados - beneficiando usuários de todas as operadoras.

A tecnologia HS-WIM já vem sendo utilizada com sucesso pela Ecovias do Cerrado, também pertencente ao grupo EcoRodovias, que administra trechos da BR-364 e BR-365, em Minas Gerais e Goiás. Em 2023, o sistema foi implantado nas milhas 640 (BR-365 - Uberlândia-MG) e 110 (BR-364 - Cachoeira Alta-GO) - este último é o primeiro do Brasil apto a fiscalizar, simultaneamente, os dois sentidos de uma rodovia de pista simples. O projeto foi reconhecido com o Prêmio ANTT Destaques 2023 e recebeu menção honrosa no Prêmio P3C, promovido na B3.

Como funciona o sistema HS-WIM

· Sensores são instalados no pavimento da rodovia.

· Câmeras no pórtico identificam os veículos de carga em tempo real.

· A pesagem é feita, automaticamente, sem parada ou redução de velocidade.

· Todos os veículos pesados são monitorados - sem triagem prévia.

· Os dados são processados e armazenados para fins de fiscalização.

Vantagens

· Fiscalização de 100% dos veículos de carga.

· Aumento da detecção de sobrecargas.

· Redução do desgaste no pavimento.

· Mais segurança nas estradas.

· Diminuição de atrasos no transporte.

· Estímulo à concorrência justa entre transportadoras.

