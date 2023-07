Tático Ostensivo Rodoviário prende motorista por porte ilegal de arma

O revólver foi apreendido pelo TOR - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo pela rodovia Washington Luís (SP-310) policiais rodoviários do TOR prenderam um motorista com um revólver. O flagrante aconteceu por volta das 16h10 desta quarta-feira, 5, no km 291, em Araraquara.

Os policiais avistaram uma Strada de Iturama/MG e aparentava estar carregada. Os vidros estavam com película escura dificultando a visão interna.

As suspeitas aumentaram ainda mais quando o motorista, ao ver a viatura do TOR, entrou em um retorno no intuito de se desvencilhar da abordagem. Porém foi dado sinal de parada e após revista, foi encontrado na cintura do suspeito, um revólver calibre 38. O acusado foi encaminhado ao plantão policial de Araraquara para as deliberações de praxe.

