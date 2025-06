Tarifas do pedágio de Itirapina serão reajustadas a partir do dia 1º de julho

Compartilhar no facebook

Pedágio de Itirapina -

A Prefeitura Municipal de Itirapina informa que, a partir de 1º de julho de 2025, entram em vigor os novos valores das tarifas do Pedágio Municipal localizado na Rodovia Municipal “Dr. Fernando de Arruda Botelho”.

O reajuste está previsto no Decreto nº 4.331, de 23 de junho de 2025, assinado pela prefeita Maria da Graça Zucchi Moraes. A atualização leva em consideração o desequilíbrio entre custos operacionais e arrecadação, conforme previsto no parágrafo único do art. 3º da Lei Municipal nº 2.149/2006, além da defasagem acumulada desde o último reajuste realizado em agosto de 2023.

Os novos valores foram definidos com base nos índices utilizados pelo sistema estadual e arredondados para facilitar o troco e agilizar o atendimento nas praças de pedágio. A cobrança seguirá sendo realizada nos dois sentidos da via, conforme estabelece a Lei Municipal nº 2.405/2010.

TABELA DE TARIFAS DO PEDÁGIO MUNICIPAL – VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 2025

