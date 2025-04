Pedágio - Crédito: divulgação

Conforme previsto no contrato de concessão celebrado com o Governo do Estado de São Paulo, as tarifas de pedágio das rodovias administradas, operadas e mantidas pela Ecovias Noroeste Paulista serão reajustadas a partir da meia-noite desta quinta-feira (1º). Os novos valores foram definidos pela Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo) e publicados no Diário Oficial do Estado em 17 de abril de 2025.

Os valores serão corrigidos em 5,48%, percentual determinado com base na evolução do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPC-A), acumulado entre março de 2024 e março de 2025. Os usuários de rodovias que utilizam TAGs para pagamento e liberação automática têm 5% de desconto em cada passagem pelo pedágio. Confira as novas tarifas para veículos de passeio que valerão a partir de 1º de maio:

ARARAQUARA (Rodovia Washington Luís - SP-310): R$ 21,90.

AGULHA (Rodovia Washington Luís - SP-310): R$ 13,20.

CATIGUÁ (Rodovia Washington Luís - SP-310): R$ 19,00.

DOBRADA (Rodovia Brigadeiro Faria Lima - SP-326): R$ 10,80.

TAIUVA (Rodovia Brigadeiro Faria Lima - SP-326): R$ 9,80

COLINA (Rodovia Brigadeiro Faria Lima - SP-326): R$ 11,20.

JABOTICABAL (Rodovia Carlos Tonanni - SP-333): R$ 16,90.

ITÁPOLIS (Rodovia Laurentino Mascari - SP-333): R$ 9,40.

PIRANGI (Rodovia Comendador Pedro Monteleone - SP-351): R$ 12,30.

MONTE ALTO (Rodovia Orlando Chesini Ometto - SP-323): R$ 7,50.

