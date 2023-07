Suspeito é detido com entorpecentes em Ibaté

A droga que foi apreendida pelos policiais militares - Crédito: Divulgação

Um homem foi detido por policiais militares por volta das 9h desta quarta-feira, 26, acusado de tráfico de entorpecentes. O flagrante aconteceu no cruzamento das ruas Otávio Câmara com a Benedito de Arruda Camargo, no Jardim América.

Os PMs estavam em patrulhamento e viram um homem em uma poltrona em atitude suspeita. O local é conhecido como “ponto” de tráfico e diante do nervosismo realizaram a abordagem. Com ele, nada de ilícito, mas nas imediações, havia uma sacola plástica com 12 pinos com cocaína, 11 porções de maconha, 11 pedras de crack e R$ 145,00. Indagado, confessou o tráfico.

Após o suspeito ser detido, foi encaminhado à delegacia de polícia e ficou à disposição da autoridade policial.

