(16) 99963-6036
terça, 28 de outubro de 2025
Itirapina

Suspeito de tentar abusar de crianças é agredido por populares em Itirapina

28 Out 2025 - 09h12Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viatura da PM Itirapina - Crédito: divulgaçãoViatura da PM Itirapina - Crédito: divulgação

A Polícia Militar foi acionada na noite de segunda-feira (27) após moradores presenciarem uma suposta tentativa de abuso sexual contra duas crianças, ambas com cerca de 10 anos de idade, no centro de Itirapina.

A equipe que patrulhava a região foi informada de que um homem havia abordado as meninas de maneira suspeita e, diante da situação, populares o cercaram e passaram a agredi-lo. Os policiais se deslocaram até a Rua 5, próximo à Praça Central, onde encontraram o indivíduo já ferido.

O suspeito foi socorrido ao Pronto-Socorro local, recebendo atendimento médico devido às lesões. Em seguida, o investigado foi conduzido à Delegacia de Polícia em Rio Claro, junto dos responsáveis pelas crianças.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Leia Também

Ex-companheiro é preso após confusão em residência em Ibaté
Região09h35 - 28 Out 2025

Ex-companheiro é preso após confusão em residência em Ibaté

Homem procurado pela Justiça é preso após se envolver em briga com o filho adolescente
Ibaté 09h30 - 28 Out 2025

Homem procurado pela Justiça é preso após se envolver em briga com o filho adolescente

Polícia Militar flagra tráfico de drogas em Brotas
Região09h14 - 28 Out 2025

Polícia Militar flagra tráfico de drogas em Brotas

Carreta carregada com fertilizante tomba na SP-225
Dois córregos 06h21 - 28 Out 2025

Carreta carregada com fertilizante tomba na SP-225

Mulher de 54 anos é morta pelo próprio pai
Ribeirão Preto 16h21 - 27 Out 2025

Mulher de 54 anos é morta pelo próprio pai

Últimas Notícias