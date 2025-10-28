Suspeito de tentar abusar de crianças é agredido por populares em Itirapina

Viatura da PM Itirapina - Crédito: divulgação

A Polícia Militar foi acionada na noite de segunda-feira (27) após moradores presenciarem uma suposta tentativa de abuso sexual contra duas crianças, ambas com cerca de 10 anos de idade, no centro de Itirapina.

A equipe que patrulhava a região foi informada de que um homem havia abordado as meninas de maneira suspeita e, diante da situação, populares o cercaram e passaram a agredi-lo. Os policiais se deslocaram até a Rua 5, próximo à Praça Central, onde encontraram o indivíduo já ferido.

O suspeito foi socorrido ao Pronto-Socorro local, recebendo atendimento médico devido às lesões. Em seguida, o investigado foi conduzido à Delegacia de Polícia em Rio Claro, junto dos responsáveis pelas crianças.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

