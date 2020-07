Suspeito de matar o irmão em Ibaté registrou ocorrência após ser agredido na sexta-feira

Crédito: Arquivo Pessoal

Saiba Mais Região Homem é morto com golpes de facão em Ibaté

Anderson Kung Melger, suspeito de matar o irmão com golpes de facão na madrugada desta segunda-feira (13), relatou nas redes sociais agressões praticadas por Aislan Fernando Azevedo Melger, no final da noite da última sexta-feira (10) contra ele e outro irmão.

"Isso porquê se diz irmão, "Aislam Vulgo Toco", autor das agressões. Ato de covardia sem limites", postou junto com fotos que mostram machucados nos braços e cabeça que teriam sido provocados por Aislan.

Anderson esteve no plantão policial na madrugada de sábado para registrar um boletim de ocorrência. No registro policial o qual o SCA teve acesso, consta que os três irmãos brigavam com frequencia, sendo que na última briga, Anderson e o outro irmão, Alisson Henrique Azevedo Melger, tiveram lesões na cabeça e braços, enquanto que Aislan sofreu ferimentos nas pernas. Anderson e Alisson precisaram ser socorridos e medicados no hospital de Ibaté. A mãe deles também precisou de atendimento médico devido a ter ficado bastante nervosa.

Após o registro da ocorrência, Anderson e Alisson foram liberados.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também