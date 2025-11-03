Suspeito de estuprar menina de 12 anos é preso em Analândia

cc scaled -

Um homem foi preso na madrugada desta segunda-feira (03), na cidade de Analândia, SP, acusado de estuprar uma menina de 12 anos.

Policiais militares foram acionados via COPOM para averiguar uma ocorrência de atitude suspeita, na qual várias pessoas estariam brigando em via pública.

Chegando pelo local a equipe foi informada por uma mulher, que um homem havia sido flagrado tentando beijar sua filha, a menor de 12 anos, e que após ser flagrado, ele fugiu.

Após realizar diligências, os policiais localizaram e abordaram o suspeito, não encontraram nada ilícito em seu poder, mas ao ser questionado, ele revelou que acabara de ter uma conjunção carnal, sem uso de preservativos, com a mesma menina.

Diante dessa revelação, a menor foi localizada e, junto com sua responsável, foi encaminhada a uma Unidade Básica de Saúde, onde confirmou os fatos relatados pelo acusado e em seguida foi conduzida à Santa Casa de Rio Claro, para realizar exames necessários e profilaxia no tratamento de possíveis doenças sexualmente transmissíveis, permanecendo no local, acompanhada de sua mãe.

O acusado foi conduzido à CPJ de Rio Claro onde o delegado, após ouvir as partes, ratificou prisão em flagrante, mantendo-o preso.

