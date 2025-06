Suspeito de 49 anos é detido após vandalismo e furto de objetos no Cemitério Municipal de Ibaté

Compartilhar no facebook

Cemitério Municipal de Ibaté - Crédito: divulgação

Um homem de 49 anos foi detido pela Guarda Municipal após ser encontrado no Cemitério Municipal de Ibaté, no bairro São Benedito, em posse de diversos objetos retirados do local e sob suspeita de vandalismo. A ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (23), por volta das 18h20, quando uma equipe realizava ronda e percebeu uma torneira de bebedouro quebrada e vazamento de água.

Ao verificar a área, os guardas encontraram o suspeito sentado próximo ao bebedouro, junto a uma imagem de santa envolta em uma blusa e quatro argolas de metal, além de dois ramos de flores de plástico. O local apresentava sinais de vandalismo, com santos de porcelana e peças de bronze jogadas no chão.

O homem, que apresentava fala e raciocínio desconexos, admitiu ter ingerido de quatro a cinco “corotes de pinga” antes do episódio e não soube informar como chegou ao cemitério ou por que estaria ali.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local, enquanto o suspeito foi conduzido ao plantão policial para prestar esclarecimentos. Devido à ausência de um responsável para indicar se os objetos retirados pertenciam ao cemitério, todas as peças foram apreendidas e encaminhadas para perícia, sendo o acusado liberado posteriormente.

