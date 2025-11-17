(16) 99963-6036
segunda, 17 de novembro de 2025
Região

Surto de virose atinge penitenciária de Araraquara

17 Nov 2025 - 13h53Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Penitenciária de Araraquara - Crédito: divulgaçãoPenitenciária de Araraquara - Crédito: divulgação

A Penitenciária de Araraquara enfrenta um surto de virose que tem mobilizado sua equipe de saúde interna. De acordo com apuração do São Carlos Agora, há aumento significativo no número de presos que procuram atendimento na enfermaria da unidade.

Os detentos estão sendo medicados com soro fisiológico para controlar a desidratação, um dos principais riscos associados a quadros de doença diarreica aguda. Fontes internas afirmam que a situação está sendo monitorada e que a expectativa é de que o número de casos comece a diminuir ao longo desta semana.

O cenário remete ao que vem sendo registrado em Américo Brasiliense, município vizinho que enfrenta um surto de doença diarreica aguda (DDA). Segundo comunicado conjunto do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) e do Centro de Vigilância Sanitária (CVS) do Estado de São Paulo, já são 2.111 casos e uma morte confirmada na cidade de cerca de 33 mil habitantes.

As investigações identificaram contaminação da água fornecida à população. Amostras coletadas em outubro apontaram deficiências na cloração, presença de coliformes totais e, em ao menos uma coleta, a bactéria Escherichia coli, associada a infecções gastrointestinais.

Em caráter emergencial, o governo estadual enviou 6 mil frascos de hipoclorito de sódio a 2,5% para que a população possa higienizar a água em casa. O Daema (Departamento de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Américo Brasiliense) também recebeu autos de infração e foi obrigado a adotar medidas imediatas para mitigar os riscos sanitários.

Leia Também

Rodovia Washington Luís deve receber mais de 349 mil veículos no feriado da Consciência Negra
Região13h59 - 17 Nov 2025

Rodovia Washington Luís deve receber mais de 349 mil veículos no feriado da Consciência Negra

Polícia Militar apreende drogas sintéticas que seriam vendidas em rave na região
Itirapina 09h27 - 17 Nov 2025

Polícia Militar apreende drogas sintéticas que seriam vendidas em rave na região

Jovem de 22 anos é baleado após briga em posto de combustíveis na região
Tentativa de Homicídio12h08 - 16 Nov 2025

Jovem de 22 anos é baleado após briga em posto de combustíveis na região

Cidade da região tem surto de diarréia com 2 mil casos confirmados
Américo Brasiliense09h40 - 16 Nov 2025

Cidade da região tem surto de diarréia com 2 mil casos confirmados

Adolescente de 15 anos morre após se afogar em represa na região
Tristeza Na Região10h53 - 15 Nov 2025

Adolescente de 15 anos morre após se afogar em represa na região

Últimas Notícias