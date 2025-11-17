Surto de virose atinge penitenciária de Araraquara

Penitenciária de Araraquara - Crédito: divulgação

A Penitenciária de Araraquara enfrenta um surto de virose que tem mobilizado sua equipe de saúde interna. De acordo com apuração do São Carlos Agora, há aumento significativo no número de presos que procuram atendimento na enfermaria da unidade.

Os detentos estão sendo medicados com soro fisiológico para controlar a desidratação, um dos principais riscos associados a quadros de doença diarreica aguda. Fontes internas afirmam que a situação está sendo monitorada e que a expectativa é de que o número de casos comece a diminuir ao longo desta semana.

O cenário remete ao que vem sendo registrado em Américo Brasiliense, município vizinho que enfrenta um surto de doença diarreica aguda (DDA). Segundo comunicado conjunto do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) e do Centro de Vigilância Sanitária (CVS) do Estado de São Paulo, já são 2.111 casos e uma morte confirmada na cidade de cerca de 33 mil habitantes.

As investigações identificaram contaminação da água fornecida à população. Amostras coletadas em outubro apontaram deficiências na cloração, presença de coliformes totais e, em ao menos uma coleta, a bactéria Escherichia coli, associada a infecções gastrointestinais.

Em caráter emergencial, o governo estadual enviou 6 mil frascos de hipoclorito de sódio a 2,5% para que a população possa higienizar a água em casa. O Daema (Departamento de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Américo Brasiliense) também recebeu autos de infração e foi obrigado a adotar medidas imediatas para mitigar os riscos sanitários.

Leia Também