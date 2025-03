Na noite de terça-feira (11), um acidente foi registrado na Rodovia SP-310 (Washington Luís), no município de Itirapina. A colisão lateral ocorreu no km 207,300, no sentido norte da pista, envolvendo uma carreta e um automóvel oficial.

De acordo com relatos colhidos no local pela Artesp, uma carreta trafegava na faixa da esquerda, quando outro caminhão não identificado tentou uma ultrapassagem, desviando para a mesma faixa. Sem tempo para frear, a carreta colidiu lateralmente com um automóvel, que perdeu o controle e tombou sobre a pista. Com a ajuda de terceiros, o veículo foi destombado e recolocado no canteiro central.

O acidente não deixou feridos. O condutor do automóvel saiu ileso, enquanto o motorista da carreta envolvida evadiu-se do local. O veículo de passeio foi removido para a base do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) pela equipe de resgate da concessionária Eixo SP.

