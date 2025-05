Som alto de festa termina em boletim de ocorrência

Compartilhar no facebook

Na madrugada deste domingo (11), moradores da Rua Arnaldo Ceratti, no Jardim Cruzado II, em Ibaté, registraram um boletim de ocorrência por perturbação do sossego. Segundo o documento, a denúncia ocorreu após uma festa realizada em frente a uma residência, que teria causado incômodo aos vizinhos.

Um dos moradores relatou que o som alto e a aglomeração de pessoas ultrapassaram os limites do horário permitido, interferindo no sossego da vizinhança. Ele afirmou ter solicitado a diminuição do volume por volta da 1h da manhã, porém, o pedido não foi atendido.No BO, o homem ainda mencionou ainda que possui problemas de saúde, assim como sua filha, que sofre de epilepsia.

