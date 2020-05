Soldado de 26 anos do Baep morre baleado por sargento

Crédito: Arquivo Pessoal

Um policial militar que atua no Batalhão de Ações Especiais Policiais (BAEP) em Piracicaba foi morto após uma discussão em um churrasco de confraternização para comemorar cinco anos de formatura de alguns PMs. O crime aconteceu em uma área de lazer no bairro Olivia Park, em Araras.

De acordo com o boletim de ocorrência, nenhum dos policiais no evento, estava de serviço. Em um determinado momento houve um desentendimento, sendo que o soldado Paulo Henrique Varuzza Lais, de 26 anos, por motivos que estão sendo apurados, se exaltou e começou a discutir com as pessoas presentes. Neste momento o soldado teria sacado de uma arma e um sargento acabou disparando contra ele.

O próprio sargento ligou para o 190 da Polícia Militar, relatando os fatos e pedindo apoio de viaturas. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) estiveram no local, mas nada puderam fazer. O corpo do soldado, foi encaminhado para o IML – Instituto Médico Legal de Limeira (SP). Ele morava em Rio Claro.

A Corregedoria da Polícia Militar será a responsável pela investigação.

