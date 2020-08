Socorrista do Samu morre com suspeita de reinfecção da COVID-19

Vítima das complicações que teve com o coronavírus – em duas oportunidades – faleceu nesta terça-feira (11) o técnico em enfermagem que trabalhava no SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência em Araraquara. João Duarte esteve internado no Hospital Estadual de Américo Brasiliense por mais de 15 dias. Duarte também pode ter sido vítima do primeiro caso de reinfecção da doença em nossa cidade.

Em abril, Duarte foi positivado com o coronavírus, ainda que com sintomas aparentemente leves da doença. Somente nos últimos dias é que passou, segundo consta, a ter sintomas mais agressivos e quando realizou o teste outra vez o resultado foi positivo para Covid-19. Imediatamente foi levado para o Hospital de Américo Brasiliense permanecendo na UTI.

Antes mesmo da sua morte a provável reinfecção vinha sendo analisada pela Secretaria Municipal de Saúde e o Serviço Especial de Saúde (SESA) de forma conjunta com o Instituto de Medicina Tropical.

Tão logo sua morte foi anunciada, a filha Gabriela escreveu nas redes sociais: “Com o coração em pedaços aviso a todos que meu pai JOÃO DUARTE [SAMU ARARAQUARA] faleceu nessa tarde, por decorrência do COVID; não terá nem ao menos um velório, faremos um cortejo em Araraquara às 6:30 saindo de frente da Funerária Almeida, seguindo para Nova Europa onde será enterrado às 8:00”.

Mais adiante Gabriela faz um agradecimento: “Obrigado a todos que nesses 16 dias rezaram por ele, que Deus nos dê força pra suportar a maior dor do mundo! Hoje perdemos mais um profissional da saúde, que amava o que fazia, eu perco o melhor pai do mundo! Te amo eternamente paizinho, hoje vai ter festa no céu, você está com Deus” (RCIA).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também