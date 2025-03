Sobe para cinco o nÃºmero de feridos durante tiroteio em baile funk

Viatura da PM no local - Crédito: Flavio Fernandes

O número de vítimas baleadas durante um baile funk em Araraquara subiu para cinco. O evento ocorreu na madrugada do último sábado (8), no Clube Ascar, localizado no bairro dos Machados. Entre os feridos, está um adolescente de 17 anos, que foi socorrido por terceiros após ser atingido na clavícula, o que fez com que inicialmente não fosse incluído na contagem oficial.

Segundo o relatório policial, o tiroteio aconteceu por volta das 3h30 na Estrada Abílio Augusto Corrêa, onde o clube está situado. O suspeito já foi identificado, e testemunhas apontam que ele é morador do bairro Jardim São Rafael II e conhecido na região por frequentar um ponto de tráfico de drogas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor dos disparos teria entrado armado na festa que contava com a apresentação do MC Negão Original, artista com quase 2 milhões de seguidores nas redes sociais. O suspeito teria efetuado um disparo para o alto antes de começar a atirar contra um grupo de pessoas após uma discussão.

Entre as vítimas, estão dois seguranças do evento. Um deles, de 29 anos, foi atingido no joelho direito, passou por cirurgia na Santa Casa e permanece internado. Outro segurança, de 23 anos, sofreu um ferimento de raspão na axila direita e foi liberado após atendimento na UPA do Melhado. Também ficaram feridos um homem de 32 anos, baleado no lado direito do tórax e internado em estado gravíssimo na UTI da Santa Casa; uma operadora de caixa de 27 anos, que sofreu um ferimento no peito e no braço esquerdo, mas sem risco de morte; e o adolescente de 17 anos, atingido na clavícula direita, que foi atendido e liberado.

As vítimas mais graves foram socorridas pelas ambulâncias presentes no evento e pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu, enquanto outros feridos buscaram atendimento por conta própria. A Polícia Militar atendeu a ocorrência, e a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) já iniciou as apurações. Algumas horas após o crime, organizadores do evento e testemunhas foram ouvidos pelas autoridades, que seguem em busca do autor dos disparos, ainda foragido.

A organização do evento “Oh Loko Bixo” se manifestou por meio de uma nota divulgada nas redes sociais, afirmando que a festa foi planejada com suporte de segurança privada, ambulância e alvará de funcionamento. Os responsáveis disseram estar surpresos com o ocorrido e reforçaram que estão à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. Também informaram que as famílias das vítimas podem entrar em contato para receber suporte. A nota ainda destacou que, no futuro, o evento pretende anunciar uma nova data para a apresentação do MC Negão Original, como forma de retribuição ao público.

Colaborou Flávio Fernandes

