Sicoob Crediacisc inaugura unidade em Ribeirão Bonito

Crediacisc Ribeirão Bonito

O Sicoob Crediacisc abre nova unidade em Ribeirão Bonito, que passa a funcionar na rua São Paulo, 479, no Centro. A inauguração aconteceu no dia 6 de junho com a presença de vereadores, do prefeito Paulo Veiga, cooperados e da população.

“A expansão dessa unidade significa a nossa aposta na economia do município”, observou o diretor presidente da cooperativa, José Fernando Domingues, o Zelão.

Para a presidente do Conselho de Administração do Sicoob Crediacisc, Lídia Maria Mendes, é fundamental oferecer um atendimento mais próximo e qualificado. “Essa ação reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento econômico e social da nossa região”, frisou.

O diretor de operações da cooperativa, Adão Luis Garcia, destacou que faz parte da política do Sicoob levar unidades presenciais para municípios não atendidos por outras instituições. “Em Dourado, somos a única instituição financeira presencial. Aqui em Ribeirão Bonito resolvemos expandir e abrir num local de mais fácil acesso”, explicou.

Para o gerente da unidade de Ribeirão Bonito, Armando Luís Lombardo Simões, a expectativa é aumentar o fluxo de pessoas visitando a unidade. “Já estamos bastante consolidados aqui em Ribeirão Bonito e agora queremos ampliar o número de cooperados”, contou.

O Sicoob Crediacisc foi fundado em São Carlos há 20 anos a partir de uma iniciativa da Associação Comercial (Acisc). Atualmente, está com três unidades presenciais em São Carlos, uma em Dourada e outra em Ribeirão Bonito.

