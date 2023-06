Mato Grosso & Mathias - Crédito: reprodução/Instagram

No próximo sábado (24), a partir das 21h, na Pirâmide da Mata do Alemão, tem show com a dupla sertaneja Matogrosso & Mathias, que possui mais de 40 anos de carreira e inúmeros sucessos que se transformaram em hinos da música popular brasileira: “Tentei te esquecer”, “Boate Azul”, “Na hora do Adeus, dentre tantos outros, fazem parte do repertório. A entrada é gratuita.

A apresentação faz parte das comemorações dos 130 anos de Ibaté.

