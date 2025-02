Shopping da região vai ganhar unidades dos restaurantes Outback e Coco Bambu

Coco Bambu e Outback no Shoppig Jaraguá - Crédito: divulgação

A cidade de Araraquara receberá dois grandes nomes da gastronomia: Outback Steakhouse e Coco Bambu. Os restaurantes serão inaugurados no Shopping Jaraguá ainda no primeiro semestre deste ano, trazendo novas experiências culinárias e oportunidades de emprego para a região.

Novos restaurantes ampliam opções gastronômicas e oportunidades de trabalho A chegada do Outback e do Coco Bambu promete fortalecer o setor gastronômico local, oferecendo mais opções para quem busca qualidade e atendimento diferenciado. Além disso, os restaurantes estão contratando dezenas de profissionais para compor suas equipes.

Outback Steakhouse: culinária australiana e ambiente descontraído O Outback Steakhouse ficará localizado no piso térreo do Shopping Jaraguá, próximo à entrada principal, em um espaço de 463,74m². Conhecido por seus cortes de carne exclusivos, como a Ribs on the Barbie, e aperitivos icônicos como a Bloomin’ Onion, o restaurante também conta com hambúrgueres, saladas, massas e uma variada seleção de drinks e cervejas.

Ben Hur Miglioransa, superintendente do Shopping Jaraguá, destaca a importância da chegada da rede: “O Outback atrai um público fiel e fortalece o turismo de negócios na cidade, reforçando nosso compromisso com experiências diferenciadas para os clientes”.

Coco Bambu: frutos do mar e alta gastronomia O Coco Bambu, famoso por sua especialização em frutos do mar e pratos sofisticados, será instalado na área externa do piso superior do shopping. O restaurante oferecerá um ambiente moderno e sofisticado, incluindo espaço kids, serviço de buffet e uma seleção premium de vinhos e espumantes.

O cardápio inclui pratos elaborados com peixes, camarões e lagostas, além de opções de carnes, aves, massas e sobremesas. A rede, reconhecida pelo excelente atendimento, promete agregar ainda mais ao mix gastronómico da cidade.

Vagas de emprego no Coco Bambu O Coco Bambu está com mais de 80 vagas abertas para diferentes funções, incluindo:

Garçom

Cumim (auxiliar de garçom)

Barman

Auxiliar de bar

Copeiro(a)

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de cozinha

Cozinheiro(a)

Lavador(a) de utensílios

A maioria das posições não exige experiência anterior, sendo uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar no mercado de trabalho ou mudar de área. Os contratados terão direitos garantidos pela Convenção Coletiva dos Trabalhadores de Araraquara, incluindo salário base, auxílio alimentação, vale-transporte ou auxílio combustível e convênio de saúde.

Como se candidatar Os interessados podem enviar currículo para o e-mail oficial do restaurante: recrutamento.cbararaquara@cocobambu.com.

