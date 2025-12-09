Sexta Etapa do Campeonato Paulista Off Road 2025 começa nesta sexta

Crédito: Divulgação





Na próxima sexta-feira e sábado, dias 12 e 13 de dezembro, a cidade de Ibaté se tornará a “Capital do Off Road”. O município receberá, pela primeira vez, uma etapa do Campeonato Paulista Off Road 2025, que trará grandes novidades e expectativa para pilotos e navegadores.

O percurso terá aproximadamente 130 km, passando por áreas de reflorestamento que prometem desafiar a técnica e a resistência dos competidores. A organização prevê a participação de cerca de 30 veículos, vindos de diversas regiões do Brasil, reforçando o caráter nacional do evento.

“Será um rally de regularidade para veículos 4x4, com aproximadamente 30 carros. Os participantes virão dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Distrito Federal”, afirma Clayton Prado, organizador do evento.

O evento encerra as competições da modalidade fora de estrada neste ano. “Estamos finalizando o Campeonato Paulista Off Road 2025 com chave de ouro. Esta etapa inédita em Ibaté promete muita adrenalina e certamente vai surpreender os participantes. Graças ao apoio da Prefeitura, teremos uma estrutura completa para receber pilotos e equipes, mostrando que a cidade tem todas as condições de sediar novas edições do campeonato no futuro”, destaca Prado.

Além da parte esportiva, o grupo de aventureiros que estará no evento ficará hospedado nos hotéis e pousadas de Ibaté, onde também se alimentará nos restaurantes locais, movimentando a economia municipal em cerca de R$ 50 mil em apenas dois dias.

Toda a programação será realizada no Espaço Multidisciplinar Pirâmide da Mata do Alemão, localizado na Avenida São João, 957–1253.

Programação

12/12 – Sexta-feira

17h00 – Abertura da secretaria de prova para atendimento aos participantes e recebimento das doações (uma cesta básica por veículo, que será destinada ao Fundo Social de Ibaté).

19h30 – Entrega das planilhas de navegação e briefing oficial.

13/12 – Sábado

07h00 – Abertura da secretaria de prova e vistoria técnica da Federação de Automobilismo de São Paulo.

09h01 – Largada do primeiro carro.

12h50 – Chegada prevista do primeiro carro.

15h30 – Divulgação dos resultados.

16h00 – Início da premiação da etapa e encerramento com a entrega dos troféus do campeonato.

