Sete presos beneficiados com “saidinha de final de ano” não retornam para presídio em Araraquara

No Centro de Ressocialização Feminina (CR), das 44 detentas liberadas na “saidinha”, apenas uma não retornou. Já no Centro de Ressocialização Masculina (CR), todos os detentos retornaram.

Vale lembrar que o beneficio da saída temporária de final de ano é previsto na Lei de Execução Penal e com as datas reguladas, no estado de São Paulo, conforme Portaria DEECRIM 02/2019.

O Poder Judiciário autorizou a saída temporária de reeducandos entre 23/12/2022 a 03/01/2023 das unidades prisionais. Os detentos que não retornaram já perderam o beneficio do regime semiaberto e é considerado foragido da Justiça.

(Reprodução Araraquara Agora)

Dos 156 presos da Penitenciária Masculina de Araraquara, beneficiados pela “saidinha de final de ano”, sete não retornaram. As informações oficiais foram divulgadas pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).