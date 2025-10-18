(16) 99963-6036
Sete motos são apreendidas durante operação conjunta entre PM e Detran

18 Out 2025 - 06h11Por Da redação
O 1º Pelotão da Polícia Militar de Descalvado realizou, nesta sexta-feira (17), uma operação conjunta com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP) no município.

A ação teve como objetivo intensificar a fiscalização de motocicletas e combater irregularidades no trânsito, reforçando a segurança viária e a ordem pública.

Durante a operação, 102 motocicletas foram abordadas. Destas, sete foram recolhidas ao pátio por apresentarem irregularidades, e 39 autos de infração foram lavrados pelos agentes.

De acordo com a Polícia Militar, esse tipo de operação tem caráter preventivo e visa conscientizar os condutores sobre a importância do cumprimento das normas de trânsito, contribuindo para a redução de acidentes e o aumento da segurança nas vias públicas.

