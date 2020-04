Sete jovens morrem em grave acidente na região

Crédito: Redes Sociais

Um trágico acidente ocorrido neste domingo (19), na vicinal Alcídio Balbo, que liga Serãozinho ao distrito de Cruz das Posses, tirou a vida de sete pessoas.

As vítimas, que eram cinco homens e duas mulheres, tinham entre 15 e 30 anos, mas ainda não foram identificadas e estavam todas dentro de um Pálio, voltando de uma festa, quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu de frente com um ônibus que seguia no sentido oposto e não tinha passageiros.

Todos os ocupantes do carro morreram na hora e o condutor do ônibus não se feriu.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

