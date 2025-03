Servidores de Porto Ferreira entrarÃ£o em greve

A Prefeitura de Porto Ferreira informa que, para reforçar à população, os serviços essenciais seguem garantidos durante o período da paralisação previsto para os dias 1º e 2 de abril. A iniciativa tem como objetivo assegurar transparência, orientar a população e garantir que nenhum serviço indispensável seja interrompido.

Os serviços considerados essenciais, como saúde, segurança, abastecimento de água, transporte público e coleta de lixo, permanecem em 100% do seu funcionamento. Além disso, setores classificados como não essenciais também estão operando com atendimento reduzido, ou seja, 70%, conforme determinação da Justiça. Entre os serviços não essenciais estão incluídos as creches, escolas e outros setores da administração pública.

A gestão municipal destaca ainda que, caso algum serviço — como o funcionamento das Unidades de Saúde, atendimentos prioritários, creches ou escolas — não esteja sendo prestado, a população pode registrar reclamações diretamente na Ouvidoria da Prefeitura, pelo telefone (19) 3589-5258.

“O diálogo e o cuidado com a população seguem sendo prioridades. Garantir que todos tenham acesso à informação correta e saibam como proceder em caso de dificuldade é parte fundamental da nossa responsabilidade como administração municipal.”