Servidores de Ibaté participam de capacitação como Agentes de Proteção e Defesa Civil

O curso teve formato híbrido, com aulas ao vivo a distância e uma etapa presencial realizada nesta sexta-feira (27), no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

Além disso, outros dez servidores foram qualificados pelo Corpo de Bombeiros para combate a incêndios e três servidores receberam formação específica para atendimento de ocorrências com incêndios em veículos elétricos.

O prefeito Ronaldo Venturi destacou a importância desses investimentos.

“Capacitar nossos servidores é cuidar da segurança da nossa população. Quanto mais preparados estiverem nossos agentes, mais rápida e eficiente será a resposta em situações de risco. Essa é uma prioridade do nosso governo.”

O Secretário Municipal de Segurança Pública, major Fumagale, também ressaltou a relevância da formação continuada.

“Estamos construindo uma Defesa Civil cada vez mais preparada e estratégica. A formação técnica dos nossos servidores garante uma atuação qualificada em emergências, o que é fundamental para salvar vidas e proteger o patrimônio público e privado.”

A Prefeitura reforça o compromisso com a proteção da população, promovendo ações preventivas e capacitando continuamente os profissionais que atuam na linha de frente das ocorrências.

A Prefeitura Municipal de Ibaté segue investindo na formação e qualificação de seus profissionais. Nesta sexta-feira, 27 de junho, mais quatro servidores concluíram o curso de capacitação como Agentes de Proteção e Defesa Civil, oferecido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. Entre os capacitados estão três Guardas Civis Municipais e um integrante da própria Defesa Civil do município.