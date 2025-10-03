(16) 99963-6036
sexta, 03 de outubro de 2025
Servidor da Prefeitura de Ibaté morre prensado por caminhão

03 Out 2025 - 17h20Por Da redação
Hospital Municipal de Ibaté - Crédito: divulgação Hospital Municipal de Ibaté - Crédito: divulgação

A Prefeitura Municipal de Ibaté divulgou, nesta sexta-feira (3), uma nota de pesar pelo falecimento do servidor público Nadir Siqueira, que dedicou mais de 29 anos de sua vida profissional ao município.

De acordo com a administração, após o acidente, a Guarda Municipal esteve no local e acionou a Polícia Civil e a perícia. Segundo informações, Nadir foi prendado por um caminhão.


O servidor foi resgatado pela equipe de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) de Ibaté, levado ao Hospital Municipal, onde recebeu os primeiros cuidados e foi estabilizado. Em seguida, foi transferido para a Santa Casa de São Carlos, mas não resistiu.

As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

Em nota, a Prefeitura destacou o legado de dedicação e compromisso do servidor ao longo de quase três décadas e manifestou solidariedade à família, amigos e colegas de trabalho, expressando “os mais sinceros sentimentos de pesar neste momento de dor”.

