Semana Mundial do Brincar promove diversas atividades nas escolas municipais

Crédito: Divulgação

Este ano, a Semana Mundial do Brincar acontece entre os dias 20 e 28 de maio e conta com a adesão da Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria de Educação e Cultura.

Neste ano, a temática do evento é “A Natureza do Brincar”, já que o contato com o meio ambiente e as brincadeiras ao ar livre são fundamentais para o desenvolvimento das crianças, contribuindo para o estímulo da criatividade e da curiosidade.

Além disso, brincar na natureza estimula a parte física, com o fortalecimento dos ossos e da massa muscular, bem como ajuda na saúde cardiovascular da criançada, servindo para combater o sedentarismo.

Com esse tema, o objetivo é colocar os alunos da Rede Municipal de Ensino, no centro das discussões socioambientais e ressaltar a essência da infância nos atos cotidianos da criança.

Diversas atividades com a participação de alunos estão acontecendo nas escolas municipais, incluindo dança, música, pintura e jogos tradicionais. “Brincar e entrar em contato com a natureza já são práticas pedagógicas que integram a rotina dos nossos alunos. De forma a reforçar a importância que têm estas atividades, as unidades escolares estão complementando suas propostas ao longo desta semana, frisando a importância de que criança também aprende e desenvolve suas habilidades enquanto brincam e exploram os espaços ao ar livre”, descreveu a secretária municipal de Educação e Cultura, Danielle Chaves.

O QUE É A SEMANA DO BRINCAR?

Campanha promovida “Aliança pela Infância”, para sensibilizar a sociedade sobre a importância do brincar na infância, a Semana do Brincar celebra o Dia Internacional do Brincar, instituído em 1998, por meio da “International Toy Library Association (ITLA)” , uma associação internacional de brinquedotecas.

A proposta é que qualquer pessoa, coletivo ou organização possa criar e colocar em ação atividades em prol do brincar que visem educadores, crianças e familiares. A prática pode ser realizada em praças e parques públicos, centros culturais, escolas municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental, universidades públicas, teatros municipais e entre outros.

Leia Também