"Semana do Trânsito" envolve alunos da Rede Municipal em ações educativas

No período de 18 a 25 de setembro, acontece a Semana Nacional do Trânsito, e a Rede Municipal de Ensino de Ibaté está engajada no desenvolvimento de atividades que promovam a mobilização e sensibilização dos alunos para a necessidade da consciência no trânsito.

De maneira lúdica e diversificada, cada unidade escolar está desenvolvendo atividades que destaquem os direitos de motoristas e pedestres, favorecendo o conhecimento, a mudança de comportamento e de atitudes que contribuem para o bom relacionamento de todos os cidadãos que fazem parte do trânsito.

Com a abordagem do tema em sala de aula, os estudantes também se tornam agentes multiplicadores das informações dentro do ambiente em que vivem (família e comunidade), potencializando o desenvolvimento de valores para a construção de um trânsito mais humano.

O objetivo da ação é promover a mobilização e sensibilização de todos para a necessidade da consciência no trânsito a fim de prevenir acidentes. “A criança é o agente multiplicador mais eficaz que a gente tem. Quando é sensibilizada, fica ciente dos riscos e da gravidade da má utilização do trânsito, do não cumprimento das normas. Ela acaba sensibilizando a família e contribuindo para que tenha este olho da educação”, afirma a secretária de Educação e Cultura, Danielle Beatriz Silva Garcia Chaves.

De acordo com o prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, é importante que políticas educacionais possam colaborar na formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis, refletindo assim na solução desses problemas. “Trata-se da inclusão desse tema nas práticas educativas das escolas de nosso município, servindo como um canal de informações e formação para as nossas crianças”, assinala.

