Sem saber da gravidez, jovem expele feto no banheiro

Plantão Policial -

A Polícia investiga uma ocorrência de morte suspeita registrada na madrugada do último domingo (20), no município de Dourado. A vítima de 26 anos, sofreu um aborto espontâneo em casa, sem saber que estava grávida, segundo relatos da família.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial de São Carlos, a avó da jovem, foi quem procurou as autoridades e relatou os acontecimentos. Por volta das 2h50 da madrugada, a vítima teria sentido dores abdominais e, ao ir ao banheiro, expeliu um feto já sem sinais vitais, que teria sido puxado pelo cordão umbilical. A jovem afirmou desconhecer a gravidez.

Uma ambulância foi acionada e encaminhou a moça para atendimento médico no hospital da cidade. De acordo com o prontuário, o feto apresentava cordão umbilical íntegro e pesava cerca de 945 gramas.

O caso foi registrado como “morte súbita, sem causa determinante aparente” e classificado como "morte suspeita" sem indícios de crime até o momento. Uma requisição foi expedida para o Instituto Médico Legal (IML), que realizará exames para determinar as causas da morte do natimorto.

