"Sem motivo algum, ele esfaqueou a idosa várias vezes", diz delegado sobre crime em Dourado

Delegacia de Polícia de Dourado - Crédito: divulgação



A cidade de Dourado foi abalada por um crime bárbaro na tarde desta quarta-feira (24). Júlia Vieira Cristiano, de 74 anos, foi morta a facadas no cruzamento da rua dos Ferroviários com a rua Maria C. J. Palota. O suspeito, de 24 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

De acordo com o delegado Caio Ibere Gobato, que responde pelo plantão policial, o crime teve origem em um desentendimento anterior.

“Teve uma briga anterior entre o neto dessa senhora, que foi vítima, e um outro rapaz. No dia de hoje, esse rapaz, que é o acusado, foi atrás do neto. Como não o encontrou, acabou se deparando com essa senhora e, sem motivo algum, a esfaqueou várias vezes, inclusive deixando uma faca cravada no peito dela”, relatou o delegado.

Ainda segundo Gobato, o suspeito não apresentou justificativa para o ato. “Ele estava transtornado e se manteve em silêncio, dizendo que não falaria nada”, explicou.

A vítima chegou a ser socorrida pela Ambulância Municipal até o Pronto-Socorro, mas não resistiu aos ferimentos. O autor do crime foi localizado na rua Antônio Munhoz, onde populares tentavam linchá-lo. “Tentaram pegar ele, mas a Polícia Militar conseguiu detê-lo antes que isso acontecesse”, completou o delegado.

O caso foi registrado como homicídio e o suspeito permanece preso à disposição da Justiça.

Leia Também