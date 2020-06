Seis pessoas morrem após carro cair em córrego em cidade da região

Um trágico acidente tirou a vida de seis pessoas na madrugada deste sábado (20), em Leme, SP.

Segundo informações, por volta das 3 horas, um tratorista da Usina Santa Lúcia, ao passar pela rua Girassol, próximo ao morro do Cristo, viu um carro capotado dentro do córrego e acionou o Corpo de Bombeiros.

Uma equipe dirigiu-se rapidamente ao local e com a ajuda do trator o carro foi desvirado, ainda dentro do córrego, e foi constatado que em seu interior havia seis vítimas fatais, sendo quatro adultos, uma criança de três anos e um bebê de apenas dois meses.

Por volta das 7 horas os bombeiros terminaram a retirada dos corpos. A equipe de perícia também esteve no local.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também