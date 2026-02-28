Segurança reforça importância de operações de trânsito

Reunião das forças de segurança: houve redução de 41% nos acidentes de trânsito de 2024 para 2025 e de 47% quando comparado a três anos atrás. - Crédito: arquivo

Rebatendo críticos que estariam acusando a gestão municipal e as demais forças de segurança de excesso de rigor nas operações de trânsito, as lideranças da cidade ligadas a este setor reafirmaram a importância desse tipo de ação para reduzir os índices de criminalidade. Segundo eles, foi assim, por exemplo, que foi possível extinguir os “pancadões”, bailes funks realizados normalmente sem alvará e de forma irregular. Concordaram com ele o comandante da Polícia Militar de Ibaté, tenente Lourenço, e o delegado de polícia Ramón Alves.

O secretário municipal de Segurança, Luiz Rogério Fumagale Macedo, afirmou que somente pessoas mal-intencionadas podem ser contra as blitzes de trânsito, pois são elas que intimidam criminosos e os afastam de eventos públicos, ampliando a segurança. Segundo ele, não há excesso de autuações.

Fumagale destaca que a média é de cerca de cinco autuações diárias para uma frota aproximada de 23 mil veículos. Destacou ainda a redução de 41% nos acidentes de trânsito de um ano para o outro e de 47% quando comparado a três anos atrás, dados obtidos junto ao Infosiga/Detran.

Para Fumagale, a fiscalização é fundamental não apenas para a segurança viária, mas também como instrumento de prevenção criminal, citando o fim de eventos irregulares e pancadões em determinados bairros como resultado direto dessas ações. “Nos arredores desses eventos há gente armada, gente com droga e com veículos irregulares. Muitos estão sob efeito de drogas ou embriagados e são homicidas em potencial. E é nas fiscalizações de trânsito que se inibe a ação desses indivíduos.”

