Segurança reforça importância de operações de trânsito

As chamadas blitzes ou operações bloqueio realizadas pela Polícia Militar, segundo as autoridades locais, também têm garantido uma importante queda no número de acidentes de trânsito.

28 Fev 2026 - 14h02Por Da redação
Rebatendo críticos que estariam acusando a gestão municipal e as demais forças de segurança de excesso de rigor nas operações de trânsito, as lideranças da cidade ligadas a este setor reafirmaram a importância desse tipo de ação para reduzir os índices de criminalidade. Segundo eles, foi assim, por exemplo, que foi possível extinguir os “pancadões”, bailes funks realizados normalmente sem alvará e de forma irregular. Concordaram com ele o comandante da Polícia Militar de Ibaté, tenente Lourenço, e o delegado de polícia Ramón Alves.

O secretário municipal de Segurança, Luiz Rogério Fumagale Macedo, afirmou que somente pessoas mal-intencionadas podem ser contra as blitzes de trânsito, pois são elas que intimidam criminosos e os afastam de eventos públicos, ampliando a segurança. Segundo ele, não há excesso de autuações.

Fumagale destaca que a média é de cerca de cinco autuações diárias para uma frota aproximada de 23 mil veículos. Destacou ainda a redução de 41% nos acidentes de trânsito de um ano para o outro e de 47% quando comparado a três anos atrás, dados obtidos junto ao Infosiga/Detran.

Para Fumagale, a fiscalização é fundamental não apenas para a segurança viária, mas também como instrumento de prevenção criminal, citando o fim de eventos irregulares e pancadões em determinados bairros como resultado direto dessas ações. “Nos arredores desses eventos há gente armada, gente com droga e com veículos irregulares. Muitos estão sob efeito de drogas ou embriagados e são homicidas em potencial. E é nas fiscalizações de trânsito que se inibe a ação desses indivíduos.”

